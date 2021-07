У Японії над столицею країни містом Токіо сьогодні, 16 липня, запустили гігантську повітряну кулю із зображенням голови людини.

Розміром повітряна куля була приблизно з семиповерховий будинок, повідомляє телеканал NHK.

Цей арт-об'єкт створила група з трьох японських художників. Він називається «Масаюме», що означає «Віщий сон». Проект натхненний сном художниці Харуке Кодзін, який вона побачила, що коли вчилася у школі.

Мета цієї акції — нагадати жителям країни про відповідальність за кризові ситуації.

Готувати «Масаюме» розпочали ще у 2019 році — з відбору особи, чиє обличчя підніметься у небо над Токіо.

Вік, стать і національність моделі, голову якої зобразили на кулі, не повідомляють. Відомо, що художники обирали з понад тисячі осіб, які подали свої заявки онлайн та іншими способами.

Кулю сьогодні вранці доставили в парк у токійському районі Сібуя, де вона повільно розвернулася. Близько шостої години ранку за місцевим часом куля піднялася в небо.

Перехожі дивувалися появі такого гігантського обличчя у небі, а дехто навіть скаржився у соцмережах, що ця куля їх налякала.

Гігантська голова ширяла в небі над Токіо впродовж кількох годин.

