Гігантське зображення людського обличчя запустили над Токіо (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n157537-gigantske-zobrajennya-ludskogo-oblychchya-zapustyly-nad-tokio-video.htmlРакурс
У Японії над столицею країни містом Токіо сьогодні, 16 липня, запустили гігантську повітряну кулю із зображенням голови людини.
Розміром повітряна куля була приблизно з семиповерховий будинок, повідомляє телеканал NHK.
Цей арт-об'єкт створила група з трьох японських художників. Він називається «Масаюме», що означає «Віщий сон». Проект натхненний сном художниці Харуке Кодзін, який вона побачила, що коли вчилася у школі.
Мета цієї акції — нагадати жителям країни про відповідальність за кризові ситуації.
Готувати «Масаюме» розпочали ще у 2019 році — з відбору особи, чиє обличчя підніметься у небо над Токіо.
Вік, стать і національність моделі, голову якої зобразили на кулі, не повідомляють. Відомо, що художники обирали з понад тисячі осіб, які подали свої заявки онлайн та іншими способами.
Кулю сьогодні вранці доставили в парк у токійському районі Сібуя, де вона повільно розвернулася. Близько шостої години ранку за місцевим часом куля піднялася в небо.
Перехожі дивувалися появі такого гігантського обличчя у небі, а дехто навіть скаржився у соцмережах, що ця куля їх налякала.
Гігантська голова ширяла в небі над Токіо впродовж кількох годин.
The lift off of #masayume. pic.twitter.com/RBWmy2wXp3— Nobi Hayashi 林信行 (@nobi) July 16, 2021
Джерело: NHK