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Ракурс
Олексій Данілов, фото: Офіс президента

Скільки українців вже мають імунітет до коронавірусу, розповів Данілов

16 лип 2021, 19:38
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Імунітет до коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, за попередніми результатами серологічного дослідження, вже мають 33% населення.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив про це під час брифінгу, який відбувся після проведеного сьогодні, 16 липня, засідання відомства.

За словами Данілова, якщо враховувати кількість вакцинованих в Україні, то цей показник може зрости до 38−40%.

Водночас він зазначив, що такі дані не є підставою відмовлятися від обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією COVID-19. Також Данілов наголошує на необхідності пришвидшити темпи вакцинації.

Я б хотів звернутися до всіх — максимально прискорити вакцинацію, і ми вважаємо, що найближчим часом вакцинуватися будуть всі бажаючі, — наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, нещодавно учені встановили, скільки тримається імунітет до COVID-19.

Джерело: Ракурс


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