Сколько украинцев уже имеют иммунитет к коронавирусу, рассказал Данилов

Алексей Данилов, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n157535-skolko-ukrainskiy-uje-imeut-immunitet-k-koronavirusu-rasskazal-danilov.html

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Иммунитет к коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, по предварительным результатам серологического исследования, уже имеют 33% населения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил об этом во время брифинга, который состоялся после проведенного сегодня, 16 июля, заседание ведомства.

По словам Данилова, если учитывать количество вакцинированных в Украине, то этот показатель может вырасти до 38−40%.

В то же время он отметил, что такие данные не являются основанием отказываться от ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19. Также Данилов обращает внимание на необходимость ускорить темпы вакцинации.

Я бы хотел обратиться ко всем — максимально ускорить вакцинацию, и мы считаем, что в ближайшее время вакцинироваться будут все желающие, — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, недавно ученые установили, сколько держится иммунитет к COVID-19.