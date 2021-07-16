У вакцинированных Pfizer значительно больше антител, чем у привитых CoronaVac

https://racurs.ua/n157539-pfizer-protiv-coronavac-posle-kakoy-vakciny-bolshe-antitel-ustanovili-uchenye.html

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У привитых вакциной Pfizer в среднем в десять раз больше антител к коронавирусу SARS-Cov-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, чем у тех, кто привился препаратом CoronaVac.

К такому выводу пришли ученые из Гонконга, проведя сравнительный анализ 93 привитых лиц — медработников из учреждений здравоохранения Гонконга. Об этом говорится в статье, недавно опубликованной в The Lancet Microbe.

Отмечается, что даже у тех из привитых препаратом Pfizer, кто имел самый низкий уровень антител, этот показатель был выше, чем у привитых CoronaVac с наибольшим количеством антител.

В то же время, по сравнению с теми, кто переболел COVID-19, у привитых CoronaVac уровень антител был «аналогичным или ниже».

В проанализированной группе 63 участников привили вакциной Pfizer, еще 30 — препаратом CoronaVac.

У медработников, получавших вакцину Pfizer, концентрации антител, измеренные с помощью ИФА, значительно выросли после первой дозы, а затем снова выросли после второй дозы вакцинации. Напротив, медицинские работники, получавшие инактивированную вакцину (CoronaVac содержит «убитый» вирус, на который реагирует иммунитет — ред.), имели низкие концентрации антител после первой дозы, вырастая до умеренных концентраций после второй дозы, — отмечается в статье.

В то же время ученые отмечают, что в этом сравнении не учитывались другие потенциально возможные компоненты защиты от вируса, такие как Т-лимфоциты или антителозависимые клеточные антитела (механизм клеточно-опосредованного сдерживания инфекции).

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня, 16 июля, рассказал, у скольких украинцев уже есть антитела к коронавирусу.

Источник: The Lancet Microbe