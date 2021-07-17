В каких регионах ожидаются дожди – погода на 18 июля. Фото: vsviti

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Ракурс

Погода в Украине 18 июля будет жаркой, в западных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Осадки также ожидаются в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Температура воздуха поднимется до 35°. Ветер северный, северо-восточный, 4−12 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ожидается жаркая и с дождями. Температура воздуха ночью будет 21−23°, а днем ​​прогнозируется 30−32°.

Погода в Харькове будет теплой и без осадков. Ночью столбики термометров покажут 20−22°, днем ​​поднимутся до 31−33°.

Погода в Одессе также прогнозируется жаркая. Температура воздуха составит 21−23° ночью и 32−34° днем.

Погода во Львове принесет кратковременные дожди с грозами. Столбики термометров ночью покажут 20−22°, днем ​​поднимутся до 29−31°.

Погода в Карпатах также ожидается с дождем. Температура воздуха ночью будет 20−22°, а днем ​​составит 30−32°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет спокойной, утром и вечером прогнозируют небольшие возмущения.