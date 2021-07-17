В яких регіонах очікуються дощі – погода на 18 липня. Фото: vsviti

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Погода в Україні 18 липня буде спекотною, в західних регіонах пройдуть короткочасні дощі з грозами. Опади також очікуються в Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Температура повітря підніметься до 35°. Вітер північний, північно-східний, 4−12 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується спекотна та з дощами. Температура повітря вночі буде 21−23°, а вдень прогнозується 30−32°.

Погода в Харкові буде теплою та без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 20−22°, вдень піднімуться до 31−33°.

Погода в Одесі також прогнозується спекотна. Температура повітря складе 21−23° вночі та 32−34° вдень.

Погода у Львові принесе короткочасні дощі з грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 20−22°, вдень піднімуться до 29−31°.

Погода в Карпатах також очікується з дощем. Температура повітря вночі буде 20−22°, а вдень складе 30−32°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде спокійною, вранці та ввечері прогнозують невеликі збурення.