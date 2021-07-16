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Ракурс
Пилова буря з Сахари — де вона зараз і коли буде в Україні

Пилова буря з Африки — де вона зараз і коли буде в Україні

16 лип 2021, 14:53
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Гігантська пилова буря, яка насувається на Європу з Африки, може зачепити частину областей України. Завідувач відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, які регіони зачепить липнева пилова буря.

У Сахарі знову утворилася пилова буря, але вона Україну майже не зачіпає, тільки краєм. Може захопити західні та трохи північні області, — цитує кліматолога «Укрінформ».

Балабух додала, що жодних негативних наслідків від цієї пилової бурі українцям не варто очікувати, оскільки концентрація пилу в повітрі буде дуже незначною.

Окрім цього, за словами експерта, в Україні впродовж останніх тижнів спостерігається антициклональна спекотна погода, але найближчим часом пройдуть дощі, які частково «вимиють» пил з атмосфери.

Нагадаємо, 15 липня «Ракурс» писав, що пилова хмара з Африки рухається в Україну з Центру Європи, котрий нині охоплено потужним циклоном. Цей циклон засмоктує пил з Лівійської пустелі й формує хмару, яка йде повз Грецію, сусідів України — Румунію і Польщу, й сягає Литви.

Раніше у червні впродовж кількох днів над лівобережною частиною України було зафіксовано пилову бурю «Астраханський суховій». Явище зачепило Київ і стало причиною підвищених показників пилу.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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