Пилова буря з Сахари — де вона зараз і коли буде в Україні

https://racurs.ua/ua/n157519-pylova-burya-z-afryky-de-vona-zaraz-i-koly-bude-v-ukrayini.html

Ракурс

Гігантська пилова буря, яка насувається на Європу з Африки, може зачепити частину областей України. Завідувач відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, які регіони зачепить липнева пилова буря.

У Сахарі знову утворилася пилова буря, але вона Україну майже не зачіпає, тільки краєм. Може захопити західні та трохи північні області, — цитує кліматолога «Укрінформ».

Балабух додала, що жодних негативних наслідків від цієї пилової бурі українцям не варто очікувати, оскільки концентрація пилу в повітрі буде дуже незначною.

Окрім цього, за словами експерта, в Україні впродовж останніх тижнів спостерігається антициклональна спекотна погода, але найближчим часом пройдуть дощі, які частково «вимиють» пил з атмосфери.

Нагадаємо, 15 липня «Ракурс» писав, що пилова хмара з Африки рухається в Україну з Центру Європи, котрий нині охоплено потужним циклоном. Цей циклон засмоктує пил з Лівійської пустелі й формує хмару, яка йде повз Грецію, сусідів України — Румунію і Польщу, й сягає Литви.

Раніше у червні впродовж кількох днів над лівобережною частиною України було зафіксовано пилову бурю «Астраханський суховій». Явище зачепило Київ і стало причиною підвищених показників пилу.

Джерело: «Укрінформ»