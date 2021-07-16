РФ стягує гаубиці в ОРДЛО. Фото: Укрінформ

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Окупанти на Донбасі продовжують порушувати домовленості щодо відведення важкого озброєння.

Російські військові приховано розміщують в окремих районах ОРДЛО 122-мм гаубиці та самохідні артилерійські установки. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Також окупанти проводять інтенсивні тренування мінометних та артилерійських розрахунків з підготовки до вогневого ураження цілей на передових позиціях підрозділів Об'єднаних сил.

Крім того, противник продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків. Підготовка снайперів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ здійснюється під керівництвом кадрових військовослужбовців військових частин спеціального призначення ЗС РФ.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 15 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє — бойові травмування.