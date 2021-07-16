Нью-Йорк обстріляла армія РФ, п'ятеро бійців ЗСУ поранено. Фото: vchasnoua.com

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На Донбасі протягом минулої доби, 15 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє — бойові травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан одного захисника — важкий, інших — задовільний. Про це повідомили в штабі ООС.

Неподалік Причепілівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Новоалександрівки ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

У районі населеного пункту Нью-Йорк окупанти двічі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Широкиного окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Піщаного збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Мар’їнка противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 15 липня окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. У результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.