На Донбасі поранено двох бійців ЗСУ через обстріли окупантів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157476-na-donbasi-poraneno-dvoh-biyciv-zsu-cherez-obstrily-okupantiv.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває, а російські найманці й далі порушують режим припинення вогню.

15 липня окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».

У результаті обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених — задовільний. Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Протягом минулої доби, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. У результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до харківського шпиталю привезли українських військових, які отримали поранення внаслідок обстрілу бойовиків.