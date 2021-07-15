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Ракурс
На Донбассе ранены двое бойцов ВСУ из-за обстрелов оккупантов. Фото: УП

На Донбассе ранены двое бойцов ВСУ из-за обстрелов оккупантов

15 июл 2021, 16:36
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Война на Донбассе продолжается, а российские наемники и дальше нарушают режим прекращения огня.

15 июля оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».

В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых — удовлетворительное. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

За прошедшие сутки, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в харьковский госпиталь привезли украинских военных, получивших ранения в результате обстрела боевиков.

Источник: Ракурс


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