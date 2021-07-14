Тяжелораненых на фронте привезли в Харьков, на Донбассе погиб опытный боец

Четверо украинских военных получили ранения в результате артобстрела вечером 13 июля, фото: «Суспільне»

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В Харьков в госпиталь привезли украинских военных, вчера, 13 июля, вечером на Луганщине были тяжелораненые в результате совершенного российско-террористическим войсками обстрела.

Об этом на брифинге сообщил ведущий хирург Военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов, сообщает агентство «Укринформ».

Всего госпитализировали четырех военных:

состояние троих оценивается как средней тяжести — они получили акубаротравму и многочисленные осколочные ранения мягких тканей конечностей, угрозы жизни нет;

четвертый раненый — в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

У него тяжелое сочетанное ранение шеи, грудной клетки с тяжелым массивным повреждением левого легкого с наличием нескольких осколков и осколочное ранение нижних конечностей с огнестрельным переломом малоберцовой кости, — сообщил Шипилов.

По его словам, тяжелораненому проводят оперативное вмешательство — уже удалили два больших осколка из левого легкого, на очереди — удаление осколка с шеи и обработка на нижней конечности.

Трем другим раненым оказали помощь в Северодонецке, в харьковском госпитале им проводят перевязки. У одного из них черепно-мозговая травма с повреждением слухового аппарата.

К сожалению, Украина 13 июля также потеряла одного военного — в результате совершенного боевиками обстрела погиб боец ​​57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени кошевого атамана Костя Гордиенко Андрей Беляев. Об этом сообщает издание «Новынарня».

Беляев, не дожил четыре дня до 39-летия (родился 17 июля 1982 года).

Отмечается, что он имел позывной «Белый». На войне с 2014 года, в ВСУ пришел добровольцем, несколько раз переподписывал контракт.

Опытный воин. Сам первым шел вперед, первым стрелял, брал на себя ответственность. Был примером для многих на войне, — рассказали собратья погибшего военнослужащего.

У погибшего остались жена, трое детей (от другого брака) и старенькая мама.

Источник: «Укринформ», «Новынарня»