Тяжелораненых на фронте привезли в Харьков, на Донбассе погиб опытный боец

Тяжелораненых на фронте привезли в Харьков, на Донбассе погиб опытный боецhttps://racurs.ua/n157431-tyajeloranenyh-na-fronte-privezli-v-harkov-na-donbasse-pogib-opytnyy-boec.htmlРакурс
В Харьков в госпиталь привезли украинских военных, вчера, 13 июля, вечером на Луганщине были тяжелораненые в результате совершенного российско-террористическим войсками обстрела.
Об этом на брифинге сообщил ведущий хирург Военно-медицинского клинического центра Северного региона Сергей Шипилов, сообщает агентство «Укринформ».
Всего госпитализировали четырех военных:
- состояние троих оценивается как средней тяжести — они получили акубаротравму и многочисленные осколочные ранения мягких тканей конечностей, угрозы жизни нет;
- четвертый раненый — в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
У него тяжелое сочетанное ранение шеи, грудной клетки с тяжелым массивным повреждением левого легкого с наличием нескольких осколков и осколочное ранение нижних конечностей с огнестрельным переломом малоберцовой кости, — сообщил Шипилов.
По его словам, тяжелораненому проводят оперативное вмешательство — уже удалили два больших осколка из левого легкого, на очереди — удаление осколка с шеи и обработка на нижней конечности.
Трем другим раненым оказали помощь в Северодонецке, в харьковском госпитале им проводят перевязки. У одного из них черепно-мозговая травма с повреждением слухового аппарата.
К сожалению, Украина 13 июля также потеряла одного военного — в результате совершенного боевиками обстрела погиб боец 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени кошевого атамана Костя Гордиенко Андрей Беляев. Об этом сообщает издание «Новынарня».
Беляев, не дожил четыре дня до 39-летия (родился 17 июля 1982 года).
Отмечается, что он имел позывной «Белый». На войне с 2014 года, в ВСУ пришел добровольцем, несколько раз переподписывал контракт.
Опытный воин. Сам первым шел вперед, первым стрелял, брал на себя ответственность. Был примером для многих на войне, — рассказали собратья погибшего военнослужащего.
У погибшего остались жена, трое детей (от другого брака) и старенькая мама.
Источник: «Укринформ», «Новынарня»