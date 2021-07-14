Один погибший и шесть раненых - РФ обстреляла ВСУ на Донбассе

https://racurs.ua/n157390-odin-pogibshiy-i-shest-ranenyh-rf-obstrelyala-vsu-na-donbasse.html

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На Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще шесть получили ранения и травмы. В зоне боевых действий за минувшие сутки террористы 13 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбук утром 13 июля.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение… Кроме этого, пять военных получили ранения, еще один — боевое травмирование, — говорится в сообщении штаба.

Воинов доставили в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном.

В украинской армии подчеркнули, что на обстрелы противника «открывался ответный огонь».

В оперативно-тактической группировке «Север» добавили, что вооруженные формирования России в очередной раз совершили прицельный обстрел позиций защитников Украины близ жилых зданий населенных пунктов Сентяновка (Фрунзе) и Хорошее.