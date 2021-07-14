Один загиблий і шестеро поранених — РФ обстріляла ЗСУ на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n157390-odyn-zagyblyy-i-shestero-poranenyh-rf-obstrilyala-zsu-na-donbasi.html

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На Донбасі внаслідок обстрілів російських окупантів загинув один військовослужбовець Збройних сил України, ще шестеро дістали поранення і травми. У зоні бойових дій минулої доби терористи 13 разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил у Фейсбук вранці 13 липня.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав несумісне з життям поранення… Окрім цього, п’ятеро військових дістали поранення, ще один — бойове травмування, — йдеться у повідомленні штабу.

Воїнів доправили до лікарні. Один з них перебуває у важкому стані, інші — у задовільному.

В українській армії наголосили, що на обстріли противника «відкривався вогонь у відповідь».

В оперативно-тактичному угрупованні «Північ» додали, що збройні формування Росії вкотре здійснили прицільний обстріл позицій захисників України поблизу житлових будівель населених пунктів Сентянівка (Фрунзе) та Хороше.