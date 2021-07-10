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Ракурс
9 липня на Донбасі загинув старший солдат Володимир Яськів, фото: 24-та ОМБр імені короля Данила

Названо ім’я убитого снайпером українського військового (ФОТО)

10 лип 2021, 18:24
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На Донбасі біля населеного пункту Золоте 9 липня загинув старший солдат Володимир Яськів.

Про це повідомляється на сторінці 24-ї ОМБр імені короля Данила у соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що того дня Яськів перебував на чергуванні та вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру.

Ворогу була надана адекватна відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне… ворожий снайпер смертельно поранив Володимира, — зазначається в повідомленні.

Яськів — виходець з села Великі Бірки Тернопільської області. Невдовзі мав відзначати своє 44-річчя. У своєму підрозділі він проходив службу вже півтора роки.

9 липня на Донбасі загинув старший солдат Володимир Яськів, фото: 24-та ОМБр імені короля Данила

Нагадаємо, станом на 9 липня на Донбасі з початку місяця загинули четверо українських військових.

Джерело: Ракурс


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