Олексій Данілов, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n157242-sankciyi-schodo-medvedchuka-diut-v-povnomu-obsyazi-danilov.html

Ракурс

Санкції, запроваджені щодо одного із лідерів ОПЗЖ — Віктора Медведчука, діють в повному обсязі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, інформація про те, що санкції проти Медведчука були послаблені або «не працюють», є дезінформацією.

Інформацію, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ щодо начебто послаблення санкційного режиму відносно В. Медведчука та його активів або те що «санкції не працюють» — свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, що не відповідає дійсності, — запевнив Данілов.

Також, за словами Данілова, не відповідає дійсності інформація про купівлю однією з комерційних структур мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку.

Всі процеси у частині дотримання і виконання санкційного законодавства знаходяться виключно у правовому полі, а не в підкилимному режимі, як до цього звикли «творці» корупційно-олігархічної системи, — додав Данілов.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Медведчук зміг вивести з-під санкції РНБО свою п’ятипалубну яхту Royal Romance, сховавши її у нових офшорах.