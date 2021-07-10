Під час святкування Івана Купала, фото: «Коростень.today»

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Ракурс

Святкування Івана Купала в місті Коростені Житомирської області супроводжувалося неприємним інцидентом — вибухом каністр з бензином, в результаті якого постраждали троє людей.

Інцидент стався вчора, 9 липня, близько 23.00, повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу, правоохоронці встановлюють обставини події.

Інцидент стався у Коростені в зоні відпочинку на River Bank, повідомляє видання «Коростень.today».

Вибухнули каністри з бензином під піротехнікою. На відео видно, що на багатті сидів хлопчина. Цього, що був знизу з каністрою, зривною хвилею відкинуло в річку, а другий, що був зверху, впав прямо в багаття. Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду, — розповіли очевидці події.

За словами очевидців, вибухова хвиля відчувалася на значній відстані.

Нагадаємо, у 2015 році в тимчасово окупованому Єнакієвому окупанти побили людей, які святкували Івана Купала.

Джерело: поліція Житомирської області, «Коростень.today»