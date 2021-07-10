Во время празднования Ивана Купала, фото: «Коростень.today»

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Празднование Ивана Купала в городе Коростене Житомирской области сопровождалось неприятным инцидентом — взрывом канистр с бензином, в результате которого пострадали три человека.

Инцидент произошел вчера, 9 июля, около 23.00, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Открыто уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел в Коростене в зоне отдыха на River Bank, сообщает издание «Коростень.today».

Взорвались канистры с бензином под пиротехникой. На видео видно, что на костре сидел мальчик. Того, что был снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но из последних сил сам выбрался из огня и нырнул в воду, — рассказали очевидцы происшествия.

По словам очевидцев, взрывная волна ощущалась на значительном расстоянии.

Напомним, в 2015 году во временно оккупированном Енакиево оккупанты избили людей, праздновавших Ивана Купала.

Источник: полиция Житомирской области, «Коростень.today»