Что спасло жизнь на Земле в худший период истории, установили ученые, фото:

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Жизнь на Земле столкнулась с серьезными трудностями 700 млн лет назад — в период, известный как «Земля-снежок», когда наша планета из-за геологических процессов, которые запустили так называемую положительную обратную связь по снижению температуры, в течение 50 млн лет была покрыта льдом.

Как сложным живым организмам удалось уцелеть в этот крайне неблагоприятный для них период, установила международная группа ученых, проанализировали километровые отложения ледниковых пород на юге Австралии, соответствующие этому периоду. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nature Communications.

В это время Австралия была расположена существенно ближе к экватору. Хотя сегодня, как известно, на экваторе тропический климат, ископаемые породы демонстрируют однозначные доказательства того, что 700 млн лет назад там был лед — что является убедительным доказательством того, что Земля была полностью покрыта ледяной оболочкой.

В то же время это противоречие с другими ископаемыми находками, которые свидетельствовали о существовании проточной воды в этот период — то есть не вся вода на поверхности была в виде льда.

Это наблюдение важно, поскольку известно, что сложная многоклеточная жизнь зародилась в этот период климатического кризиса, но раньше мы не могли объяснить, почему, — отмечают исследователи.

Ученым удалось найти объяснение этого факта. Дело в том, что орбита Земли вокруг Солнца меняет свою форму, а наклон и колебания оси вращения планеты также подвергаются циклическим изменениям. Эти астрономические циклы сменяют количество солнечного излучения, которое достигает поверхности Земли, и этим они влияют на климат.

Исследователи на основе анализа австралийских геологических залежей пришли к выводу, что изменения в орбите Земли позволяли уменьшать ледяные покровы, что позволяло периодически свободным ото льда регионам развиваться на снежных просторах планеты.

Несмотря на то, что климатическая система Земли вела себя по-разному во время Земли-снежка, орбитальные изменения Земли просто продолжали делать свое дело, — объясняют исследователи.

Наше исследование указывает на существование свободных ото льда «оазисов» в снежном океане, которые служили убежищем для живых организмов, столкнувшихся с, возможно, наиболее экстремальным климатическим событием в истории Земли, — резюмировали ученые.

Источник: Nature Communications