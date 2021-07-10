Що врятувало життя на Землі у найгірший період історії, встановили учені, фото:

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Ракурс

Життя на Землі зіткнулося з серйозними труднощами 700 млн років тому — у період, відомий як «Земля-сніжка», коли наша планета через геологічні процеси, які запустили так званий позитивний зворотний зв’язок зі зниження температури, протягом 50 млн років була вкрита льодом.

Як складним живим організмам вдалося вцілити в цей вкрай несприятливий для них період, встановила міжнародна група учених, котрі проаналізували кілометрові відкладення льодовикових порід на півдні Австралії, які відповідають цьому періоду. Про це йдеться в статті, опублікованій в Nature Communications.

В цей час Австралія була розташована суттєво ближче до екватора. Хоча сьогодні, які відомо, на екваторі тропічний клімат, викопні породи демонструють однозначні докази того, що 700 млн років тому там був лід — що є переконливим доказом того, що Земля була повністю покрита крижаною оболонкою.

Водночас це суперечило з іншими викопними знахідками, які свідчили про існування проточної води у цей період — тобто не вся вода на поверхні була у вигляді криги.

Це спостереження важливо, оскільки відомо, що складне багатоклітинне життя зародилося в цей період кліматичної кризи, але раніше ми не могли пояснити, чому, — наголошують дослідники.

Ученим вдалося знайти пояснення цього факту. Річ у тім, що орбіта Землі навколо Сонця змінює свою форму, а нахил і коливання осі обертання планети також зазнають циклічних змін. Ці астрономічні цикли змінюють кількість сонячного випромінювання, яке досягає поверхні Землі, і цим вони впливають на клімат.

Дослідники на основі аналізу австралійських геологічних покладів дійшли висновку, що зміни в орбіті Землі дозволяли зменшувати крижані покриви, що дозволяло періодично вільним від льоду регіонам розвиватися на сніжних просторах планети.

Попри те, що кліматична система Землі вела себе по-різному під час Землі-сніжка, орбітальні зміни Землі просто продовжували робити свою справу, — пояснюють дослідники.

Наше дослідження вказує на існування вільних від льоду «оазисів» в сніжному океані, які служили притулком для живих організмів, які переживали, можливо, найбільш екстремальну кліматичну подію в історії Землі, — резюмували учені.