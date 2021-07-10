В Україні 11 липня очікується спекотна погода

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Погода в Україні 11 липня буде спекотною.

У Карпатах, а також на півдні можливі короткочасні грозові дощі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 11 липня буде без опадів, невелика хмарність. Температура повітря вночі становитиме +19…+21°, вдень — +31…+33°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові передбачає дощ вночі та відсутність опадів вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +17…+19°, вдень — піднімуться до +28…+30°. Вітер південно-східний 5−10 м/с.

Погода в Одесі очікується без опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +20…+22°, вдень — +31…+33°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі буде без опадів, невелика хмарність. Вночі температура повітря становитиме +18…+20°, вдень — +31…+33°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також буде без опадів, невелика хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря +18…+20° вночі та +31…+33° вдень. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 11 липня буде з дощами вночі та вдень, можливі грози. Очікується температура повітря +17…+19° вночі та +29…+31° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 11 липня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.