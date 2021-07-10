Тихановська неофіційно зустрілася з Зеленським – подробиці. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n157238-tyhanovska-neoficiyno-zustrilasya-z-zelenskym-podrobyci.html

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Світлана Тихановська, білоруська опозиціонерка, заявила, що зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським.

Ми перетиналися з паном Зеленським на заході у Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України, — сказала вона в інтерв’ю виданню «Сегодня».

Раніше колишній кандидат у президенти Білорусі мала онлайн-зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Тихановська розповіла, що завжди на зв’язку з вищим керівництвом України та рада тим крокам назустріч, які Київ робить для білорусів, що втекли з країни.

Вона відзначила, що Україна прийняла десятки тисяч білорусів та допомогла їм у працевлаштуванні. Також Тихановська вітає те, що Київ приєднався до санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка.

Світлана Тихановська — білоруська політична діячка, кандидат у президенти Білорусі, що перебуває у вигнанні. Нещодавно влада Литви надала офісу опозиціонерки офіційний дипломатичний статус.

Нагадаємо, в червні Тихановська представила новий план боротьби з режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: «Сегодня»