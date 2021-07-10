Тихановская неофициально встретилась с Зеленским – подробности

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Светлана Тихановская, белорусская оппозиционерка, заявила, что встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины, — сказала она в интервью изданию «Сегодня».

Ранее бывший кандидат в президенты Беларуси имела онлайн-встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Тихановская рассказала, что всегда на связи с высшим руководством Украины и рада тем шагам навстречу, которые Киев делает для белорусов, сбежавших из страны.

Она отметила, что Украина приняла десятки тысяч белорусов и помогла им в трудоустройстве. Также Тихановская приветствует то, что Киев присоединился к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко.

Светлана Тихановская — белорусская политическая деятельница, кандидат в президенты Беларуси, сейчас находится в изгнании. Недавно власти Литвы предоставили офису оппозиционерки официальный дипломатический статус.

Напомним, в июне Тихановская представила новый план борьбы с режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: «Сегодня»