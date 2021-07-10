Ливни в Японии — власти объявили об эвакуации 400 тыс. человек (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157237-livni-v-yaponii-vlasti-obyavili-ob-evakuacii-400-tys-chelovek-video.htmlРакурс
В Японии из-за сильных ливней объявили об эвакуации 400 тыс. человек из подтопленных районов.
На юго-западе страны в трех префектурах — Каогшима, Миядзаки и Кумамото — было объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает NHK.
Предупреждение об эвакуации охватывает города Изуми, Иса и Сацумасендай, а также Сацума и Юсуи. В префектуре Сидзуока за три дня выпало 550 мм осадков, в префектуре Канагава — 780 мм.
Эти показатели превысили месячный уровень осадков. Местное население предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.
Сильные ливни в Японии уже наделали много бед — 3 июля произошел крупный оползень в городе Атами. Местные власти сообщили о гибели трех человек. Количество пропавших без вести возросло от 20 до 113 человек.
Источник: NHK