Ливни в Японии – власти объявили об эвакуации 400 тыс. человек. Фото: Твиттер

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В Японии из-за сильных ливней объявили об эвакуации 400 тыс. человек из подтопленных районов.

На юго-западе страны в трех префектурах — Каогшима, Миядзаки и Кумамото — было объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает NHK.

Предупреждение об эвакуации охватывает города Изуми, Иса и Сацумасендай, а также Сацума и Юсуи. В префектуре Сидзуока за три дня выпало 550 мм осадков, в префектуре Канагава — 780 мм.

Эти показатели превысили месячный уровень осадков. Местное население предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.

Сильные ливни в Японии уже наделали много бед — 3 июля произошел крупный оползень в городе Атами. Местные власти сообщили о гибели трех человек. Количество пропавших без вести возросло от 20 до 113 человек.

Источник: NHK