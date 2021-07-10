Зливи в Японії – влада оголосила про евакуацію 400 тис. людей. Фото: Твіттер

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В Японії через сильні зливи оголосили про евакуацію 400 тис. людей з підтоплених районів.

На південному заході країни у трьох префектурах — Каогшіма, Міядзакі та Кумамото — було оголошено надзвичайний стан. Про це повідомляє NHK.

Попередження про евакуацію охоплює міста Ізумі, Іса та Сацумасендай, а також Сацума та Юсуї. У префектурі Сідзуоказа три дні випало 550 мм опадів, в префектурі Канагава — 780 мм.

Ці показники перевищили місячний рівень опадів. Місцеве населення попереджають про загрозу розливу річок і сходу обвалів.

Сильні зливи в Японії вже наробили чимало лиха — 3 липня стався великий зсув ґрунту в місті Атамі. Місцева влада повідомила про загибель трьох людей. Кількість зниклих безвісти зросла від 20 до 113 людей.

Джерело: NHK