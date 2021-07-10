Деталі майбутньої зустрічі Зеленського і Байдена розкрили в ОП. Фото: Слово і діло

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Володимир Зеленський, президент України, під час свого візиту до США планує обговорити з американським лідером Джо Байденом широкий спектр двосторонніх відносин.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю виданню «Телеграф», відповідаючи на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що зустріч президентів США та України начебто скасовано.

Це спекуляції. Не було ніяких скасувань. А от що було — це дві телефонні розмови президента Байдена і президента Зеленського. Не так багато лідерів вже мали змогу двічі поговорити з президентом Байденом. Візит відбудеться. Ми його готуємо з підвищеною відповідальністю, — сказав він.

За словами Жовкви, під час цього візиту українська сторона планує обговорити широкий спектр двосторонніх відносин. Зокрема лідери двох країн обговорять ситуацію на Донбасі.

Йде комунікація на відповідних рівнях — керівник Офісу президента Андрій Єрмак постійно спілкується з офіційними представниками американської сторони. Під час зустрічі мова також йтиме про економічне співробітництво, про нові економічні проекти, підвищення товарообігу, який до пандемії становив до 4 млрд дол. США щорічно і має всі шанси бути збільшений, — додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Україна проводить реформи швидше і в більшому обсязі, ніж будь-яка країна Європи. Про це він заявив під час брифінгу у Литві, де перебуває з візитом, відповідаючи на питання про вимогу ЄС і НАТО до більш старанного проведення реформ для підвищення шансів на включення України до складу цих альянсів.

Джерело: «Телеграф»