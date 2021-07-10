Унікального льодовикового джмеля в Арктиці виявили вчені. Фото: arh.mk.ru

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В Арктиці науковці виявили популяцію льодовикового джмеля на острові Врангеля. Раніше вона була знайдена на архіпелазі Нова Земля і вважалася єдиною у світі.

Дослідники зробили висновок, що знайдений джміль — окрема популяція Bombus glacialis. Про це пише Polar Biology.

Ця популяція відрізняється забарвленням від тієї, яка була виявлена ​​на архіпелазі Нова Земля. У недавно знайдених льодовикових джмелів деякі частини черевця і грудей світліші.

Вперше льодовиковий джміль був описаний у 1902 році. Його виявили на Новій Землі. Тільки у 2017 році дослідники розшифрували його геном.

Льодовиковий джміль — унікальний. Генетично він відрізняється від усіх материкових видів. Передбачається, що в більш ранні геологічні епохи Bombus glacialis займав широкий ареал на осушеній території нинішнього арктичного шельфу.

Потепління, що викликало підвищення рівня Світового океану, ізолювало популяції на Новій Землі та острові Врангеля.

Нагадаємо, вчені вважають, що через глобальне потепління Арктика може позеленіти.

Джерело: Polar Biology