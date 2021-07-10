Уникального ледникового шмеля в Арктике обнаружили ученые. Фото: arh.mk.ru

https://racurs.ua/n157235-unikalnogo-lednikovogo-shmelya-v-arktike-obnarujili-uchenye-foto.html

Ракурс

В Арктике ученые обнаружили популяцию ледникового шмеля на острове Врангеля. Ранее она была найдена на архипелаге Новая Земля и считалась единственной в мире.

Исследователи пришли к выводу, что найденный шмель — отдельная популяция Bombus glacialis. Об этом пишет Polar Biology.

Эта популяция отличается в окраске от той, которая была обнаружена на архипелаге Новая Земля. У недавно обнаруженных ледниковых шмелей некоторые части брюшка и груди более светлые.

Впервые ледниковый шмель был описан в 1902 году. Его обнаружили на Новой Земле. Только в 2017 году исследователи расшифровали его геном.

Ледниковый шмель — уникален. Генетически он отличается от всех материковых видов. Предполагается, что в более ранние геологические эпохи холодолюбивый Bombus glacialis занимал широкий ареал на осушенной территории нынешнего арктического шельфа.

Потепление, вызвавшее повышение уровня Мирового океана, изолировало популяции на Новой Земле и острове Врангеля.

Напомним, ученые считают, что из-за глобального потепления Арктика может позеленеть.

Источник: Polar Biology