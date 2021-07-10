Пограничники полетали над Карпатами на Airbus Н125 – захватывающее видео

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Ракурс

Украинские пограничники начали летать над Карпатами. Продолжается горная подготовка экипажей, которая сочетается с мониторингом границы.

Участники тренировок осуществили воздушный мониторинг границы с Румынией. Пограничники также облетели Говерлу — самую высокую гору Украины. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Со спецификой применения новых вертолетов H125 в горах пограничники знакомятся под наставничеством французского инструктора, представителя завода-производителя Airbu Уильяма Пасху.

В 2005 году вертолет установил мировой рекорд по приземлению и взлету. Он приземлился на самой высокой вершине земного шара — горе Эверест.

Вертолет Н125 считается лучшим в мире для выполнения полетов, в частности, в горной местности. Он очень мощный и позволяет выполнять посадки в сложных условия, — отметили в ГПСУ.

Сейчас пограничники используют два вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter, которые прибыли в Украину в январе 2020 года. Уже в ближайшее время из Франции должны поступить новые вертолеты Airbus Н125, которые пополнят авиапарк украинских пограничников.