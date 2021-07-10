Прикордонники політали над Карпатами на Airbus Н125 – захоплююче відео. Фото: dpsu.gov.ua

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Українські прикордонники почали літати над Карпатами. Триває гірська підготовка екіпажів, яка поєднується з моніторингом кордону.

Учасники тренувань здійснили повітряний моніторинг кордону з Румунією. Прикордонники також облетіли Говерлу — найвищу гору України. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Зі специфікою застосування нових гвинтокрилів H125 у горах прикордонники знайомляться під наставництвом французького інструктора, представника заводу-виробника Airbus Вільяма Паску.

У 2005 році вертоліт встановив світовий рекорд з приземлення та злету. Він приземлився на найвищій вершині земної кулі — горі Еверест.

Вертоліт Н125 вважається найкращим у світі для виконання польотів, зокрема, у гірській місцевості. Він дуже потужний та дозволяє виконувати посадки в найскладніших умовах, — зазначили в ДПСУ.

Наразі прикордонники використовують два гвинтокрили Н125 від французької компанії Airbus Helicopter, які прибули до України у січні 2020 року. Уже найближчим часом з Франції мають надійти нові вертольоти Airbus Н125, які поповнять авіапарк українських прикордонників.