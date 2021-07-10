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Потяг зійшов з рейок під Києвом – які рейси затримуються. Фото: Укразалізниця
Потяг зійшов з рейок під Києвом — які рейси затримуються (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n157233-potyag-ziyshov-z-reyok-pid-kyievom-yaki-reysy-zatrymuutsya-spysok.htmlРакурс
Частина пасажирських потягів «Укрзалізниці» прямують із запізненням. Причиною стало сходження з рейок товарного потяга на ділянці Васильків — Боярка в Київській області.
Тривають роботи над відновленням повноцінного руху потягів. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».
Затримуються такі рейси:
- № 144 Івано-Франківськ — Київ;
- № 142 Львів — Бахмут;
- № 358 Рахів — Київ;
- № 761 Київ — Одеса;
- № 715 Київ — Львів;
- № 20 Попасна — Київ;
- № 50 Трускавець — Київ;
- № 118 Чернівці — Чернігів;
- № 10 Маріуполь — Київ;
- № 81 Ужгород — Київ;
- № 106 Одеса — Київ;
- № 281 Генічеськ — Хмельницький;
- № 30 Ужгород — Київ.
Нагадаємо, через негоду 26 червня затримувалися пасажирські потяги «Укрзалізниці». Загалом відставали від графіка 15 потягів, які рухалися з західного напрямку.
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