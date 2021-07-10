Потяг зійшов з рейок під Києвом – які рейси затримуються. Фото: Укразалізниця

https://racurs.ua/ua/n157233-potyag-ziyshov-z-reyok-pid-kyievom-yaki-reysy-zatrymuutsya-spysok.html

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Частина пасажирських потягів «Укрзалізниці» прямують із запізненням. Причиною стало сходження з рейок товарного потяга на ділянці Васильків — Боярка в Київській області.

Тривають роботи над відновленням повноцінного руху потягів. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Затримуються такі рейси:

№ 144 Івано-Франківськ — Київ;

№ 142 Львів — Бахмут;

№ 358 Рахів — Київ;

№ 761 Київ — Одеса;

№ 715 Київ — Львів;

№ 20 Попасна — Київ;

№ 50 Трускавець — Київ;

№ 118 Чернівці — Чернігів;

№ 10 Маріуполь — Київ;

№ 81 Ужгород — Київ;

№ 106 Одеса — Київ;

№ 281 Генічеськ — Хмельницький;

№ 30 Ужгород — Київ.

Нагадаємо, через негоду 26 червня затримувалися пасажирські потяги «Укрзалізниці». Загалом відставали від графіка 15 потягів, які рухалися з західного напрямку.