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Ракурс
Потяг зійшов з рейок під Києвом – які рейси затримуються. Фото: Укразалізниця

Потяг зійшов з рейок під Києвом — які рейси затримуються (СПИСОК)

10 лип 2021, 11:32
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Частина пасажирських потягів «Укрзалізниці» прямують із запізненням. Причиною стало сходження з рейок товарного потяга на ділянці Васильків — Боярка в Київській області.

Тривають роботи над відновленням повноцінного руху потягів. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Затримуються такі рейси:

  • № 144 Івано-Франківськ — Київ;
  • № 142 Львів — Бахмут;
  • № 358 Рахів — Київ;
  • № 761 Київ — Одеса;
  • № 715 Київ — Львів;
  • № 20 Попасна — Київ;
  • № 50 Трускавець — Київ;
  • № 118 Чернівці — Чернігів;
  • № 10 Маріуполь — Київ;
  • № 81 Ужгород — Київ;
  • № 106 Одеса — Київ;
  • № 281 Генічеськ — Хмельницький;
  • № 30 Ужгород — Київ.

Нагадаємо, через негоду 26 червня затримувалися пасажирські потяги «Укрзалізниці». Загалом відставали від графіка 15 потягів, які рухалися з західного напрямку.

Джерело: Ракурс


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