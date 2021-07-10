Коли спаде спека в Україні, розповіли синоптики. Фото: te.20minut.ua

https://racurs.ua/ua/n157232-koly-spade-speka-v-ukrayini-rozpovily-synoptyky.html

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Спека в Україні утримається щонайменше до 19 липня. Невеликий відпочинок від високих температур буде у мешканців західних областей, але лише на кілька днів.

11 липня буде без опадів, лише в Карпатському регіоні та в південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. 12 липня, крім заходу та сходу, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

13 липня в Україні, крім сходу, 14 липня у південних та західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі очікується 16−22°, на півдні та сході країни до 25°, вдень 28−34°.

До кінця наступного тижня стовпчики термометрів вночі показуватимуть 20−25°, вдень піднімуться до 32−38°. У північних областях вночі очікується 18−23°, вдень прогнозується 30−35°. Майже в усіх областях зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 10 липня очікується спекотна. Протягом доби стовпчики термометрів в більшості областей будуть підійматися до 31−34° вище нуля.