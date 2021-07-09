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Спека посилюється – погода в Україні 10 липня. Фото: УП

Спека посилюється — погода в Україні 10 липня (КАРТА)

9 лип 2021, 21:29
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Погода в Україні в суботу, 10 липня, очікується спекотна. Протягом доби стовпчики термометрів в більшості областей будуть підійматися до 31−34° вище нуля.

У західних областях прогнозують дощ, проте температура повітря там також сягатиме 30−33° тепла. В інших регіонах України опадів не прогнозують. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві буде сухою та спекотною. Вночі очікується 18−20° тепла, вдень — 31−33° з позначкою плюс.

Погода в Харкові також буде сонячною та без опадів. Температура вночі прогнозується 17−19° вище нуля, вдень — 31−33° тепла.

Погода в Одесі прогнозується спекотна, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів вночі покажуть 19−21° з позначкою плюс, вдень піднімуться до 30−32° вище нуля.

Погода у Львові буде хоч і спекотною, але з дощем. Вночі прогнозується 18−20° тепла, а вдень очікується 31−33° з позначкою плюс.

Погода в Карпатах принесе спеку та дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 19−21° вище нуля, вдень піднімуться до 30−32° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні буде доволі спокійною, можливі невеликі збурення.

Джерело: Ракурс


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