Жара усиливается – погода в Украине 10 июля. Фото: УП

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Погода в Украине в субботу, 10 июля, ожидается жаркая. В течение суток столбики термометров в большинстве областей будут подниматься до 31−34° выше нуля.

В западных областях прогнозируют дождь, однако температура воздуха там также будет достигать 30−33° тепла. В других регионах Украины осадков не прогнозируют. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве будет сухой и жаркой. Ночью ожидается 18−20° тепла, днем ​​ — 31−33° с отметкой плюс.

Погода в Харькове также будет солнечной и без осадков. Температура ночью прогнозируется 17−19° выше нуля, днем ​— 31−33° тепла.

Погода в Одессе прогнозируется жаркая, осадков не прогнозируют. Столбики термометров ночью покажут 19−21° с отметкой плюс, днем ​​поднимутся до 30−32° выше нуля.

Погода во Львове будет хоть и жаркой, но с дождем. Ночью прогнозируется 18−20° тепла, а днем ​​ожидается 31−33° с отметкой плюс.

Погода в Карпатах принесет жару и дожди. Столбики термометров ночью покажут 19−21° выше нуля, днем ​​поднимутся до 30−32° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине будет довольно спокойной, возможны небольшие возмущения.