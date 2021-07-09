Как заставить коронавирус самоуничтожаться, придумали ученые

Коронавирус

https://racurs.ua/n157223-kak-zastavit-koronavirus-samounichtojatsya-pridumali-uchenye.html

Ракурс

Как уничтожить коронавирус, пытаются понять ученые из разных уголков мира. Американские исследователи создали «фиктивный» вирус, который уничтожает реальный.

Эксперты создали некую дефектную копию вируса, которая могла бы помешать настоящему размножаться. Об этом сообщает EurekAlert.

Пока такая разработка может быть применена только в лабораторных условиях, но ученые считают, что это прорыв, который может стать первым шагом к полному уничтожению коронавируса.

Геном дефектного SARS-CoV-2 работает подобно паразиту. Он использует в своих целях механизм генома оригинального вируса и тем самым нарушает процесс его распространения.

Свой новый метод борьбы с пандемией ученые испробовали на африканских мартышках. Эффект превзошёл все ожидания — снижение вирусной нагрузки было замечено на уровне 95% всего за 12 часов терапии. Может ли новый подход избавить человечество от новых штаммов, пока неясно.

Напомним, ранее мы сообщали, что риск тяжелого заболевания и смерти от коронавируса среди детей и подростков чрезвычайно низок.

Источник: EurekAlert