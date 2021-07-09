Як змусити коронавірус самознищуватися, придумали вчені

Коронавірус

https://racurs.ua/ua/n157223-yak-zmusyty-koronavirus-samoznyschuvatysya-prydumaly-vcheni.html

Ракурс

Як знищити коронавірус, намагаються зрозуміти вчені з різних куточків світу. Американські дослідники створили «фіктивний» вірус, який знищує реальний.

Експерти створили певну дефектну копію вірусу, яка могла б перешкодити справжньому розмножуватися. Про це повідомляє EurekAlert.

Поки така розробка може бути застосована тільки в лабораторних умовах, але вчені вважають, що це прорив, який може стати першим кроком до повного знищення коронавірусу.

Геном дефектного SARS-CoV-2 працює за принципом паразита. Він використовує у своїх цілях механізм геному оригінального вірусу і тим самим порушує процес його поширення.

Свій новий метод боротьби з пандемією вчені випробували на африканських мавпах. Ефект перевершив всі очікування — зниження вірусного навантаження помітили на рівні 95% всього за 12 годин терапії. Чи може новий підхід позбавити людство від нових штамів, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ризик важкого захворювання і смерті від коронавірусу серед дітей і підлітків надзвичайно низький.

Джерело: EurekAlert