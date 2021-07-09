Байден і Путін провели телефонну розмову – що обговорили

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Джо Байден і Володимир Путін, президенти США і Росії, провели телефонну розмову в п’ятницю, 9 липня. В ході бесіди обидва лідери високо оцінили роботу своїх груп за підсумками саміту в Женеві.

Ця робота привела до відновлення транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. Відповідний російсько-американський варіант резолюції ухвалила Рада безпеки ООН. Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Також Байден зупинився на хакерських атаках, які здійснюються з боку злочинців, які базуються в Росії. Президент США попросив Путіна вжити заходів щодо припинення діяльності цих груп.

Американський президент повідомив, що Сполучені Штати зроблять будь-які необхідні дії для захисту свого народу і критично важливої ​​інфраструктури.

Нагадаємо, на підсумковій прес-конференції на саміті в Женеві Путін заявив, що разом із Байденом обговорили питання України. Глава РФ вчергове звинуватив Київ не «невиконанні мінських угод» та заявив, що питання про вступ України в НАТО на саміті «зачіпалося мазком». Також він назвав окупацію Криму у 2014 році «адекватною відповіддю» на загрози.