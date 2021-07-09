Байден и Путин провели телефонный разговор – что обсудили

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Джо Байден и Владимир Путин, президенты США и России, провели телефонный разговор в пятницу, 9 июля. В ходе беседы оба лидера высоко оценили работу своих групп по итогам саммита в Женеве.

Эта работа привела к возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Соответствующий российско-американский вариант резолюции принял Совет безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Также Байден остановился на хакерских атаках, которые осуществляются со стороны преступников, базирующихся в России. Президент США попросил Путина принять меры по пресечению деятельности этих групп.

Американский президент сообщил, что Соединенные Штаты предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и критически важной инфраструктуры.

Напомним, на итоговой пресс-конференции на саммите в Женеве Путин заявил, что вместе с Байденом обсудил вопросы Украины. Глава РФ в очередной раз обвинил Киев в «невыполнении минских соглашений» и заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на саммите «затрагивался мазком». Также он назвал оккупацию Крыма в 2014 году «адекватным ответом» на угрозы.