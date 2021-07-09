Новый спикер Зеленского пообещал регулярные брифинги на Банковой

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Сергей Никифоров, новоназначенный пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, пообещал проводить регулярные брифинги.

Насколько регулярными они будут, пока сказать не могу. Офис президента хочет их проводить часто. Все зависит от наполнения. Мы не будем вас звать сюда, если нам будет нечего рассказать, -заявил Никифоров в пятницу, 9 июля, на своем первом после назначения брифинге.

Он также сообщил, что среди его обязанностей — проведение брифингов, сопровождение президента на публичных мероприятиях, донесения «месседжей от Офиса президента, если что-то происходит внепланово».

Новый спикер президента прокомментировал работу Юлии Мендель на этой должности и рассказал, что не будет читать ее новую книгу.

Лично я не сталкивался, не сотрудничал как журналист с госпожой Юлией. У меня к ней никаких замечаний нет. То, что, возможно у нее были какие-то публичные такие, ну как бы их сказать, ну не будем называть их скандалами… Я попробую их не повторять, — сказал Никифоров.

Также он рассказал, что дата встречи президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом «на стадии согласования». В конце брифинга новый спикер президента извинился перед журналистами.

Простите, что такой запыхавшийся, — сказал Никифоров.

Напомним, ранее мы сообщали, что новым пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского стал Сергей Никифоров. Юлию Мендель уволили с этой должности. Она заявила, что будет работать советником председателя ОП Ермака.