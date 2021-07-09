Зеленский перетряхнул свой офис — новые назначения

https://racurs.ua/n157215-zelenskiy-peretryahnul-svoy-ofis-novye-naznacheniya.html

Ракурс

В Офисе президента Украины произошли кадровые ротации. Владимир Зеленский уволил Юрия Костюка с должности заместителя руководителя ОП и перевел его на должность своего советника.

В то же время руководитель аппарата главы ОП Алексей Днепров получил повышение и стал заместителем Андрея Ермака.

Днепров в апреле 2013 — феврале 2015 годов работал руководителем аппарата Министерства образования и науки Украины, затем в апреле 2016 года уже работал на Банковой — заместителем главы Администрации президента Украины. При каденции Зеленского Днепров был председателем комиссии по вопросам гражданства, заместителем председателя Комиссии государственных наград и геральдики, председателем комиссии при президенте Украины по вопросам помилования.

Днепров в ОП будет работать в должности Костюка, который пришел на Банковую из «Квартала 95» в мае 2019 года после победы Зеленского на выборах.

Аппарат ОП возглавила Мария Витушок, ранее работавшая заместителем руководителя Главного департамента ОП.

Напомним также, что сегодня Сергей Никифиров официально стал спикером президента. Юлию Мендель уволили с этой должности. Ранее она заявила, что будет работать советником председателя ОП Ермака.