Нардеп Зеленского требует «поучиться у Китая», потому что Европа не помогла, коллаж — Сегодня

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В партии власти «Слуга народа» и дальше продолжают заявлять о дружбе с братским Китаем. Нардеп от СН Алексей Устенко на ток-шоу канала «Украина 24» убеждал, почему Киеву важно поучиться у Китая.

Устенко заявил, что Китай довольно быстро строился и развивался, мировой кризис его почти не коснулся, а коронавирус ликвидировали почти сразу после его возникновения. Нардеп партии президента Владимира Зеленского считает, что Украина должна поучиться прагматизму у китайцев.

Должны вспомнить обещания наших партнеров в Европе. Мы вас поддерживаем, вы будете в Европе… Так нам говорили, но разрешили строить «Северный поток-2», — заявил нардеп партии власти.

Он считает, что есть дешевые деньги Китая, которым «мы можем пользоваться». Устенко полагает, что коронакризис заставляет Украину быть более прагматичной.

Транша от МВФ мы так и не получили, хотя все требования выполнили, — сказал «слуга».

Это не первая апелляция представителей господствующей политической силы Украины к положительному, по их мнению, опыту Китая. На днях руководитель фракции СН в Раде Давид Арахамия хвалил Компартию КНР и обещал максимально тесное сотрудничество Киева и Пекина.

Между тем обнародованный в июне отчет организации Amnesty International показал, что уйгуры и другие этнические группы, преимущественно мусульмане, в северо-западном регионе Китая Синьцзяне сталкиваются с «систематическими, организованными государством массовыми заключениями, пытками и преследованиями», равными преступлениям против человечности.

Amnesty International описывает «крайние радикальные меры, к которым прибегают китайские власти с 2017 года для фактического искоренения религиозных традиций, культурной практики и местных языков» мусульманских по вере национальных групп региона — уйгуров, казахов, хуэй, киргизов и таджиков.

По формулировке авторов отчета, целью является принудительное насаждение «нерелигиозной, однородной китайской нации и идеалов Коммунистической партии».

Активисты и эксперты ООН по правам человека заявляют, что по крайней мере 1 млн уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств содержатся в лагерях. Власть этого региона также обвиняют в принудительной стерилизации женщин и использовании принудительного труда.

Между тем китайские СМИ писали о решении Киева отказаться от осуждения геноцида уйгурского народа в ООН. Правозащитники напоминают о гибридной оккупации Гонконга, преступлениях Китая в Тибете, агрессии против Тайваня, сокрытии правды об истинных причинах возникновения пандемии коронавируса в Ухане и глобальной экономической экспансии Пекина.