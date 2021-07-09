Нардеп Зеленського радить «повчитись у Китаю», бо Європа не допомогла, колаж — Сегодня

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В партії влади «Слуга народу» й далі продовжують заявляти про дружбу з братнім Китаєм. Нардеп від СН Олексій Устенко на ток-шоу каналу «Україна 24» переконував, чому Києву важливо повчитись у Китаю.

Устенко заявив, що Китай доволі швидко будувався та розвивався, світова криза його майже не торкнулася, а коронавірус приборкали майже відразу після його виникнення. Нардеп партії президента Володимира Зеленського вважає, що Україна має повчитися прагматизму в китайців.

Маємо згадати обіцянки наших партнерів в Європі. Ми вас підтримуємо, ви будете в Європі… Так нам казали, але дозволили будувати «Північний потік-2», — заявив нардеп партії влади.

Він вважає, що є дешеві гроші Китаї, якими «ми можемо користуватися». Устенко вважає, що коронакриза змушує Україну бути більш прагматичною.

Допомоги від МВФ ми так і не отримали, хоча всі вимоги виконали, — сказав «слуга».

Це не перша апеляція представників панівної політичної сили України до позитивного, на їхню думку, досвіду Китаю. Днями керівник фракції СН в Раді Давід Арахамія хвалив Компартію КНР і обіцяв якомога тіснішу співпрацю Києва та Пекіна.

Тим часом оприлюднений у червні звіт організації Amnesty International засвідчив, що уйгури та інші етнічні групи, переважно мусульмани, у північно-західному регіоні Китаю Сіньцзяні стикаються з «систематичними, організованими державою масовими ув’язненнями, тортурами та переслідуваннями», що дорівнює злочинам проти людяності.

Amnesty International описує «крайні радикальні заходи, до яких вдається китайська влада з 2017 року для фактичного викорінення релігійних традицій, культурної практики та місцевих мов» мусульманських за вірою національних груп регіону — уйгурів, казахів, хуей, киргизів і таджиків.

За формулюванням авторів звіту, метою є примусове насадження «нерелігійної, однорідної китайської нації та ідеалів Комуністичної партії».

Активісти й експерти ООН з прав людини заявляють, що принаймні 1 млн уйгурів та інших переважно мусульманських меншин утримуються в таборах. Владу цього регіону також звинувачують у примусовій стерилізації жінок і використанні примусової праці.

Тим часом китайські ЗМІ писали про рішення Києва відмовитися від засудження геноциду уйгурського народу в ООН. Правозахисники нагадують про гібридну окупацію Гонконгу, злочини Китаю у Тибеті, агресію проти Тайваню, приховування правди про справжні причини виникнення пандемії коронавірусу в Ухані та глобальну економічну експансію Пекіна.