Ядерні конфлікти з Росією і Китаєм прогнозує Пентагон

https://racurs.ua/ua/n157213-yaderni-konflikty-z-rosiieu-i-kytaiem-prognozuie-pentagon.html

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Ядерні конфлікти з Росією і Китаєм прогнозує Пентагон США у новому звіті про зростання загрози ядерного протистояння у світі. Звіт «Спільні ядерні операції» було складено у квітні 2020 року і оприлюднено цього тижня на запит поданий в рамках Закону США про свободу інформації.

В американському Міністерстві оборони вказують, що низка країн збільшують ядерний арсенал, додають нову зброю і «підвищують роль ядерних сил в своїх стратегіях та планах». Серед таких країн фігурує Росія, Китай, Північна Корея та Іран. Водночас Вашингтон «намагається скоротити кількість і роль ядерної зброї».

Зростає потенційна можливість регіональних конфліктів за участю ядерних країн — супротивників в декількох частинах світу, а також можливість проведення супротивниками ядерної ескалації під час кризи чи конфлікту, — йдеться у звіті.

У Пентагоні наголосили, що стратегія та доктрина Росії «робить наголос на можливому використанні ядерної зброї з військовою метою та метою примусу». Окрім цього, у звіті зазначено, що Москва провела модернізацію «успадкованої» радянської ядерної зброї, а також «розробляє і розміщує нові ядерні боєголовки та системи запуску, гіперзвукові системи доставки, крилаті ракети наземного землі, з ядерним зарядом та ядерним двигуном, підводні автономні торпеди».