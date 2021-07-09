Ремонт дороги до аеропорту «Бориспіль» – як доїхати. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n157212-remont-dorogy-do-aeroportu-boryspil-yak-doyihaty-karta.html

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Затори до аеропорту «Бориспіль» утворилися через ремонтні роботи. Про тимчасове обмеження руху транспорту попередили в поліції.

Здійснена зміна організації дорожнього руху на відрізку автодороги 33−34 км. Про це інформує патрульна поліція Борисполя.

Капітальний ремонт автомобільної дороги М — 03 Київ — Харків — Довжанський триватиме з 9 до 14 липня.

Рух транспорту в напрямку аеропорту «Бориспіль» здійснюватиметься через шляхопровід по зустрічній смузі.