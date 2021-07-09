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Ремонт дороги до аеропорту «Бориспіль» – як доїхати. Фото: Укрінформ
Ремонт дороги до аеропорту «Бориспіль» — як доїхати (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n157212-remont-dorogy-do-aeroportu-boryspil-yak-doyihaty-karta.htmlРакурс
Затори до аеропорту «Бориспіль» утворилися через ремонтні роботи. Про тимчасове обмеження руху транспорту попередили в поліції.
Здійснена зміна організації дорожнього руху на відрізку автодороги 33−34 км. Про це інформує патрульна поліція Борисполя.
Капітальний ремонт автомобільної дороги М — 03 Київ — Харків — Довжанський триватиме з 9 до 14 липня.
Рух транспорту в напрямку аеропорту «Бориспіль» здійснюватиметься через шляхопровід по зустрічній смузі.
Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свій маршрут, враховуючи обмеження, — попередили в поліції.
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