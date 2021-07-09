Ремонт дороги к аэропорту «Борисполь» — как доехать. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n157212-remont-dorogi-k-aeroportu-borispol-kak-doehat-karta.html

Ракурс

Пробки к аэропорту «Борисполь» образовались из-за ремонтных работ. О временном ограничении движения транспорта предупредили в полиции.

Осуществлена ​​смена организации дорожного движения на отрезке автодороги 33−34 км. Об этом информирует патрульная полиция Борисполя.

Капитальный ремонт автомобильной дороги М — 03 Киев — Харьков — Довжанский продлится с 9 до 14 июля.

Движение транспорта в направлении аэропорта «Борисполь» будет осуществляться через путепровод по встречной полосе.