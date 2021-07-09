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Ракурс
Ремонт дороги к аэропорту «Борисполь» — как доехать. Фото: Укринформ

Ремонт дороги к аэропорту «Борисполь» — как доехать (КАРТА)

9 июл 2021, 16:05
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Пробки к аэропорту «Борисполь» образовались из-за ремонтных работ. О временном ограничении движения транспорта предупредили в полиции.

Осуществлена ​​смена организации дорожного движения на отрезке автодороги 33−34 км. Об этом информирует патрульная полиция Борисполя.

Капитальный ремонт автомобильной дороги М — 03 Киев — Харьков — Довжанский продлится с 9 до 14 июля.

Движение транспорта в направлении аэропорта «Борисполь» будет осуществляться через путепровод по встречной полосе.

Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свой маршрут, учитывая ограничения, — предупредили в полиции.

Источник: Ракурс


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