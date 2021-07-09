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Ремонт дороги к аэропорту «Борисполь» — как доехать. Фото: Укринформ
Ремонт дороги к аэропорту «Борисполь» — как доехать (КАРТА)https://racurs.ua/n157212-remont-dorogi-k-aeroportu-borispol-kak-doehat-karta.htmlРакурс
Пробки к аэропорту «Борисполь» образовались из-за ремонтных работ. О временном ограничении движения транспорта предупредили в полиции.
Осуществлена смена организации дорожного движения на отрезке автодороги 33−34 км. Об этом информирует патрульная полиция Борисполя.
Капитальный ремонт автомобильной дороги М — 03 Киев — Харьков — Довжанский продлится с 9 до 14 июля.
Движение транспорта в направлении аэропорта «Борисполь» будет осуществляться через путепровод по встречной полосе.
Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свой маршрут, учитывая ограничения, — предупредили в полиции.
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