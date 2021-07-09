Безлюдная церемония передачи олимпийского огня состоялась в Токио, фото — Kyodo

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Олимпийский огонь 9 июля передали столице Японии. Церемония эстафеты олимпийского огня состоялась в присутствии только 100 специально приглашенных гостей.

Это были преимущественно чиновники и журналисты. Олимпийский огонь приняла губернатор Токио Юрико Коикэ, сообщает Kyodo.

Среди приглашенных присутствовала 74-летняя Миеко Секи, которая во время Олимпийских игр 1964 года в Токио, в парке, где сегодня состоялась церемония, занималась несколькими видами спорта.

Обычно принятие олимпийского огня происходит во время торжественной церемонии в присутствии большого количества болельщиков. Но в этом году в постковидном Токио все иначе. Маршрут эстафеты огня в этом году постоянно меняли, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

Ранее на этой неделе власти Японии объявили о решении не допускать зрителей на олимпийские соревнования в Токио. В столице страны ввели режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать с 12 июля до 22 августа.

Большинство соревнований Игорь состоится в Токио, но некоторые запланированы за пределами японской столицы.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Игры, как и Евро-2020, в прошлом году перенесли на 2021 год из-за пандемии.

9 июля Токио зафиксировали 896 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на треть больше, чем неделю назад. С начала пандемии в Японии умерли почти 15 тыс. человек.

Источник: Kyodo