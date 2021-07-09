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Ракурс
Поезд со школьниками упал в реку в Альпах

Поезд со школьниками упал в реку в Альпах (ФОТО)

9 июл 2021, 15:31
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Поезд со школьниками упал в реку на юго-востоке Австрии. Авария произошла в австрийских Альпах в пятницу, 9 июля. Поезд перевозил более 50 школьников и внезапно сошел с рельсов. Один из трех вагонов упал в реку, которая протекает рядом с железнодорожными путями.

В результате инцидента 17 человек получили ранения. Об этом сообщает Associated Press.

Авария произошла около 7.00 на железной дороге в долине реки Мур. Глава местной службы спасения Антон Шильхер заявил, что пассажирами поезда были 54 школьника. В результате инцидента никто не погиб, всех детей удалось оперативно спасти.

Согласно предварительной информации, причиной схода поезда с рельсов могли быть поврежденные во время шторма пути или наличие препятствий, например ветвей.

Источник: Associated Press

Источник: Ракурс


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