Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Потяг зі школярами впав у річку в Альпах

Потяг зі школярами впав у річку в Альпах (ФОТО)

9 лип 2021, 15:31
999

Потяг зі школярами впав у річку на південному сході Австрії. Аварія сталася в австрійських Альпах у п’ятницю, 9 липня. Поїзд перевозив понад 50 школярів й раптово зійшов з рейок. Один з трьох вагонів впав у річку, що протікає поруч із залізничною колією.

Внаслідок інциденту 17 осіб отримали поранення. Про це повідомляє Associated Press.

Аварія сталася близько 7.00 на залізниці в долині річки Мур. Глава місцевої служби порятунку Антон Шільхер заявив, що пасажирами потяга були 54 школярі. Внаслідок інциденту ніхто не загинув, усіх дітей вдалося швидко врятувати.

Згідно з попередньою інформацією, причиною сходження потяга з рейок могла бути пошкоджена під час шторму колія або наявність перешкоди, наприклад гілки.

Джерело: Associated Press

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів