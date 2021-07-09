Потяг зі школярами впав у річку в Альпах

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Потяг зі школярами впав у річку на південному сході Австрії. Аварія сталася в австрійських Альпах у п’ятницю, 9 липня. Поїзд перевозив понад 50 школярів й раптово зійшов з рейок. Один з трьох вагонів впав у річку, що протікає поруч із залізничною колією.

Внаслідок інциденту 17 осіб отримали поранення. Про це повідомляє Associated Press.

Аварія сталася близько 7.00 на залізниці в долині річки Мур. Глава місцевої служби порятунку Антон Шільхер заявив, що пасажирами потяга були 54 школярі. Внаслідок інциденту ніхто не загинув, усіх дітей вдалося швидко врятувати.

Згідно з попередньою інформацією, причиною сходження потяга з рейок могла бути пошкоджена під час шторму колія або наявність перешкоди, наприклад гілки.

Джерело: Associated Press