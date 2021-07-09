Посейдон. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n157209-poseydon-ojyv-v-velykiy-brytaniyi-unikalne-foto.html

Ракурс

Посейдон з’явився у хвилях на узбережжі півдня Великої Британії. Бог морів «постав» в одній із хвиль, показавши своє обличчя.

Незвичайного морського бога зафільмував фотограф Джеф Оверс у місті Ньюхейвен, передає BBC.

На знімку видно хвилі, які б’ються об стіну гавані під час шторму. Фотограф заявив, що зробив фотографію під час припливу та вітру понад 80 км/год.

Це стало популярним місцем для фотографів, оскільки море тут «кипить» і сильний вітер б'є хвилі об стіну. Коли бризки підіймаються, то час від часу створюються візерунки, схожі на обличчя, — розповів автор фото.

Він додав, що хвиля на передньому плані нагадує руку.

Фото є прикладом парейдолії, коли випадковий образ сприймається як щось виразне. Наприклад, у формі хмар вбачаються постаті людей чи тварин, у геометричних фігурах — обличчя. Це явище пов’язане з особливостями людської психіки та схильності мозку до пошуку асоціацій із різними об'єктами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нових химерних тварин виявили на ядерному пустирі Фукусіми. Дослідники оцінили наслідки злучення диких кабанів із радіоактивної зони з домашніми свинями, які втекли з місцевих ферм після аварії на АЕС. Згідно з результатами дослідження, унаслідок цього виник новий химерний вид тварин.

Джерело: BBC