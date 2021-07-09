Снайпер РФ вбив воїна на Приазов’ї — у нього залишилася двомісячна дитина

https://racurs.ua/ua/n157208-snayper-rf-vbyv-voyina-na-pryazov-yi-u-nogo-zalyshylasya-dvomisyachna-dytyna-foto.html

Ракурс

Снайпер російських терористів поцілив у 24-річного воїна із Сумщини Євгенія Курасова. Про це стало відомо у п’ятницю, 9 липня. Курасов був навідником-оператором 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми».

Як повідомив спікер обласного військкомату Олександр Бондаренко, тіло загиблого захисника України мають доправити на Сумщину ввечері 10 липня. Поховання відбудеться у неділю, 11 липня, о 12.00.

Євгенію Курасову було 24 роки. Він служив за контрактом з жовтня 2019 року. Вдома в селі Локня Сумського району у загиблого залишилася дружина з двомісячною дитиною та батьки.

Нагадаємо, сьогодні зранку прес-центр операції Об'єднаних сил повідомив, що неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російські окупанти здійснювали обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець дістав смертельні поранення. Ще один захисник України з кульовим пораненням перебуває у лікарні, стан його здоров’я — задовільний.